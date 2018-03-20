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СБУ разоблачила дельцов, которые перегоняли "евробляхи" с Харьковщины через Россию террористам "ЛНР"

СБУ и военная прокуратура Харьковского гарнизона сил АТО накрыли канал поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужащие установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, ко временно оккупированным районам Луганщины. Автомобили с территории Харьковской области переправляли в Россию, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

Сотрудники СБУ задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" во время попытки вывоза в Россию внедорожника для передачи террористам.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации).

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