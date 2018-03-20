Сборная Украины потеряла перед товарищескими матчами еще одного футболиста
20 марта, 2018, 13:12
Форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сможет помочь сборной Украины в товарищеских матчах против Саудовской Аравии и Японии
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Яремчук прибыл в расположение сборной с травмой, полученной в матче за "Гент". Обследование врачей национальной команды подтвердило предварительный диагноз - повреждение мышцы задней поверхности бедра.
Бывший форвард "Динамо" был вызван в сборную Украины впервые и в этот раз успел только познакомиться с тренерами и побывать на одном теоретическом занятии команды.
Однако, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал понять, что рассчитывает на нападающего в будущем.
- Накануне в Харькове из-за сложных погодных условий была отменена тренировка сборной Украины.
- Ранее из-за травмы в национальную команду не смог присоединиться ее лидер - Андрей Ярмоленко.
- Украина сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии 23 марта в испанской Марбелье, а 27 марта в бельгийском Льеже встретится с Японией.
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