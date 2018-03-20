Сборная Украины потеряла перед товарищескими матчами еще одного футболиста

20 марта, 2018, 13:12

Форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сможет помочь сборной Украины в товарищеских матчах против Саудовской Аравии и Японии

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Яремчук прибыл в расположение сборной с травмой, полученной в матче за "Гент". Обследование врачей национальной команды подтвердило предварительный диагноз - повреждение мышцы задней поверхности бедра.

Бывший форвард "Динамо" был вызван в сборную Украины впервые и в этот раз успел только познакомиться с тренерами и побывать на одном теоретическом занятии команды.

Однако, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал понять, что рассчитывает на нападающего в будущем.