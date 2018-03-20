Савченко заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства, а она планировала устроить политическую провокацию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"После того, как на меня вышли люди из оккупированных территорий с желанием помочь Украине сделать восстание на оккупированных территориях, в этот же период ко мне пришел объект А, которому была поставлена задача по моей ликвидации от Банковой. Называю "объект", потому что это не один человек. На объект А я вывела людей, которые хотели контактировать с той стороны. Были проведены спецоперации различными структурами ВСУ и силовых структур Украины. Эта работа никогда не велась гласно, многие из этих программ еще ведутся", - сказала Савченко.
Савченко сказала, что не будет называть фамилии, сославшись на "военную тайну".
Нардеп также заявила, что планировала устроить политическую провокацию.
"Все то, что генпрокурор Луценко не предоставил на 174 доказательных страницах, я могу рассказать поэтапно, поскольку когда вас изучает объект, приставленный к вам, вы изучаете его. Когда поняла, что объект А вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы в будущем можно было создать политическую провокацию", - рассказала Савченко.
Нардеп также добавила, что на записях агентов засняты ее действия в офисе, конспиративной гостинице, воинских частях и на полигонах.
"Что вы будете видеть на видео. Объекты, которые писались, это были объекты офиса, где я находилась и встречалась со знакомыми и объектом А, записи определенного конспиративного отеля, где мы встречались, с военных частей и полигонов, где мы проводили определенные действия, из серой зоны", - добавила Савченко.
По словам нардепа, агент, который фиксировал ее действия, помогал ей пересекать линию разграничения в зоніи АТО.
"В какой последовательности происходили эти записи и какие велись разговоры. Когда мне нужно было выполнять операции по освобождению пленных и были волонтеры, которые хотели их выполнять, нам была нужна поддержка в выполнении этих задач и желательно от специальных сил и Вооруженных сил, которые охраняют линию разграничения. Именно поэтому объект А был интересен мне, чтобы упрощать мои переходы и возвращения с оккупированных территорий, когда мы освобождали с волонтерами пленных", - добавила Савченко.
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- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели ее из сессионного зала.
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