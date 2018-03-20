Савченко: "Мы разрабатывали, какими методами можно ликвидировать верхушку власти"

20 марта, 2018, 15:52

Нардеп Надежда Савченко рассказала, что она придумывала планы уничтожения верхушки украинской власти специально для записи агента Банковой

Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко, передает Еспресо.TV.

По словам нардепа, объекту А было интересно записывать все, что она делала и говорила. Поэтому Савченко начала создавать сюрреализм.

"Сюрреализм заключался не только в том, как Луценко рассказывал, о гранатах в разные стороны и минометом по куполу. Я рассказывала все возможные и невозможные операции по уничтожению власти. К тому же объект А добавлял свои сценарии”, - заявила Савченко.

Она также рассказала, что объект А предложил провести теракт на день рождения одного из чиновников.

"Он предлагал приехать на день рождения Турчинова (секретарь СНБО. - Ред.), который проходит где-то там в конце марте, где собирается вся политическая верхушка, где очень пышно в такое сложное для Украины время празднуют чиновники. Мы разрабатывали схемы, где, как и какими методами можно ликвидировать верхушку власти”, - рассказала нардеп.

По ее словам, все эти планы объект А постоянно записывал на аппаратуру.

"Эти идеи должен был фиксировать объект А. Фиксировать и передавать, чтобы можно было организовать эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла”, - пояснила Савченко.