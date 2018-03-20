Савченко: "Мы разрабатывали, какими методами можно ликвидировать верхушку власти"
Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко, передает Еспресо.TV.
По словам нардепа, объекту А было интересно записывать все, что она делала и говорила. Поэтому Савченко начала создавать сюрреализм.
"Сюрреализм заключался не только в том, как Луценко рассказывал, о гранатах в разные стороны и минометом по куполу. Я рассказывала все возможные и невозможные операции по уничтожению власти. К тому же объект А добавлял свои сценарии”, - заявила Савченко.
Она также рассказала, что объект А предложил провести теракт на день рождения одного из чиновников.
"Он предлагал приехать на день рождения Турчинова (секретарь СНБО. - Ред.), который проходит где-то там в конце марте, где собирается вся политическая верхушка, где очень пышно в такое сложное для Украины время празднуют чиновники. Мы разрабатывали схемы, где, как и какими методами можно ликвидировать верхушку власти”, - рассказала нардеп.
По ее словам, все эти планы объект А постоянно записывал на аппаратуру.
"Эти идеи должен был фиксировать объект А. Фиксировать и передавать, чтобы можно было организовать эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла”, - пояснила Савченко.
- Ранее Савченко заявила, что из Администрации президента Украины к ней подослали агентов, которые должны были ее ликвидировать и записывали ее действия. Среди них и был объект А.
- Нардеп сказала, что не будет называть фамилии, сославшись на "военную тайну".
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
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