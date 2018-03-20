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Савченко: "Мы разрабатывали, какими методами можно ликвидировать верхушку власти"

Нардеп Надежда Савченко рассказала, что она придумывала планы уничтожения верхушки украинской власти специально для записи агента Банковой

Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко, передает Еспресо.TV.

По словам нардепа, объекту А было интересно записывать все, что она делала и говорила. Поэтому Савченко начала создавать сюрреализм.

"Сюрреализм заключался не только в том, как Луценко рассказывал, о гранатах в разные стороны и минометом по куполу. Я рассказывала все возможные и невозможные операции по уничтожению власти. К тому же объект А добавлял свои сценарии”, - заявила Савченко.

Она также рассказала, что объект А предложил провести теракт на день рождения одного из чиновников.

"Он предлагал приехать на день рождения Турчинова (секретарь СНБО. - Ред.), который проходит где-то там в конце марте, где собирается вся политическая верхушка, где очень пышно в такое сложное для Украины время празднуют чиновники. Мы разрабатывали схемы, где, как и какими методами можно ликвидировать верхушку власти”, - рассказала нардеп.

По ее словам, все эти планы объект А постоянно записывал на аппаратуру.

"Эти идеи должен был фиксировать объект А. Фиксировать и передавать, чтобы можно было организовать эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла”, - пояснила Савченко.

 
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