Савченко признала, что снимала уязвимые места купола Верховной Рады
Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко, передает Еспресо.TV.
По словам Савченко, с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти.
"Важно было завести эту ситуацию максимально далеко. Вы увидите пару видео от ГПУ. Одно из них сделал объект А, как выглядит купол Верховной Рады. Второе видео сделала я, о том, как купол выглядит изнутри и насколько он уязвим”, - заявила Савченко.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
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