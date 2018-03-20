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Савченко признала, что снимала уязвимые места купола Верховной Рады


фото: ednist.info
Во время брифинга с журналистами Надежда Савченко рассказала, что снимала на видео купол Верховной Рады и пыталась обнаружить его уязвимые места

Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко, передает Еспресо.TV.

По словам Савченко, с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти.

"Важно было завести эту ситуацию максимально далеко. Вы увидите пару видео от ГПУ. Одно из них сделал объект А, как выглядит купол Верховной Рады. Второе видео сделала я, о том, как купол выглядит изнутри и насколько он уязвим”, - заявила Савченко.

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