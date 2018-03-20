Самоубийство героя АТО Волошина: стали известны подробности последних дней

20 марта, 2018, 10:45

В и. о. руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина не было очевидных мотивов для суицида

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов после общения с близкими погибшего.

"Сегодня общался с женой Владислава Надеждой и его друзьями, сослуживцами. В пятницу Влад собрал большое совещание в аэропорту, говорил о проведении тендеров, сертификацию полосы. Исполняющим обязанности директора его назначили только в конце января. В субботу Влад со своим другом Андреем, тоже бывшим военным, которого сам Влад пригласил на работу в аэропорт в пожарную часть, ходили на базар. Влад купил туфли, сдал в ремонт свитер, чтобы забрать из ремонта в понедельник. Вечером в субботу резко замкнулся в себе", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, жена Волошина также не заметила ничего подозрительного.

"После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает. Влад переживал за любое дело, за которое брался, но о каких-либо угрозах в последнее время не говорил. Утром в воскресенье в квартире, где находились только жена и двое их маленьких детей, раздался выстрел. Они были в соседней комнате, все произошло на глазах. "Скорая" приехала быстро, врачи сделали все, что могли", - добавил Бутусов.

Сообщение с телефона Волошина, где он писал о суицидальных настроениях, оказались перепиской с бывшим первым заместителем директора аэропорта Максимом Карпиным. При этом жена Волошина и его близкий друг Андрей не подтвердили, что у погибшего был конфликт с главой Николаевской области Алексеем Савченко, а к нарушениям в тендерах руководитель аэропорта, по словам близких, отношения иметь не мог, поскольку занимал эту должность слишком мало времени.

"Телефон изъят полицией, все сообщения проверяются, ни одна версия сейчас не отброшена, будет проверено все, включая конфликты за возможные нарушения при достройке аэропорта. Друзья говорят, что никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры, поскольку только был назначен, и, разумеется, оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких", - отметил журналист.