С "Газпрома" уже взыскали более 100 млн гривень в пользу Украины, - Минюст

20 марта, 2018, 18:59

Все активы российского "Газпрома" на территории Украины уже арестовали и взыскали в государственный бюджет

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Укринформ.

"Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с Газпрома все так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в счет бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже сняли часть средств - все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.

Он отметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть сегодня. По словам министра, речь идет о 8,5 млрд гривень.