С "Газпрома" уже взыскали более 100 млн гривень в пользу Украины, - Минюст
Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Укринформ.
"Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с Газпрома все так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в счет бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже сняли часть средств - все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.
Он отметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть сегодня. По словам министра, речь идет о 8,5 млрд гривень.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- НАК "Нафтогаз Украины" назвал отказ российского "Газпрома" от поставок газа согласно проведенной предоплате нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского международного арбитража.
- Украинцев просят уменьшить температуру в домах на несколько градусов в ответ на шантаж "Газпрома".
- "Газпром" объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной.
- "Газпром" критически уменьшил давление на входе в украинскую ГТС.
- Польша начала срочную поставку газа в Украину.
- Между тем президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Газпром" не может в одностороннем порядке расторгнуть контракты на поставку газа, а "Нафтогаз" будет требовать возмещения убытков за такие действия в суде.
- "Газпром" заявил, что не будет в ближайшие сроки прекращать транзит газа через Украину.
- Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко заявила, что в Европе уже проходит процесс оценки российских активов для ареста в случае отказа "Газпрома" от выплат Украины.
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