Рубана оставили под стражей, ему сообщили о еще одном подозрении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Таким образом, суд решил оставить без изменений постановление Шевченковского суда, а также отклонить ходатайство нардепа Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки. Отметим, что Шевченковский райсуд 9 марта арестовал Рубана на 2 месяца.
Перед этим один из прокуроров во время судебного заседания заявил, что 15 марта задержанному было дополнительно сообщено о новом подозрение и об изменении ранее сообщенной подозрения.
"Рубан настоящее время подозревается в совершении преступлений, таких как: сговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109), в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц", - подчеркнул он.
Прокурор добавил, что мужчину также подозревают в подготовке посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц, подготовке теракта, содействии террористической организации "ДНР" и незаконному обращению с оружием по предварительному сговору лиц.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержаны приближенного к Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Сам задержанный отверг все обвинения.
- 9 марта Владимира Рубана взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- Он также отметил, что он уже не впервые вез оружие из оккупированного Донецка.
- У следователей есть аудио - и видеодоказательства того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем оккупантов "ДНР" Александром Захарченко.
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