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Рубана оставили под стражей, ему сообщили о еще одном подозрении


фото: bykvu
Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Таким образом, суд решил оставить без изменений постановление Шевченковского суда, а также отклонить ходатайство нардепа Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки. Отметим, что Шевченковский райсуд 9 марта арестовал Рубана на 2 месяца.

Перед этим один из прокуроров во время судебного заседания заявил, что 15 марта задержанному было дополнительно сообщено о новом подозрение и об изменении ранее сообщенной подозрения.

"Рубан настоящее время подозревается в совершении преступлений, таких как: сговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109), в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц", - подчеркнул он.

Прокурор добавил, что мужчину также подозревают в подготовке посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц, подготовке теракта, содействии террористической организации "ДНР" и незаконному обращению с оружием по предварительному сговору лиц.

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