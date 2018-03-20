Россияне потратили много энергии и средств на фальсификацию выборов в Крыму, - Джемилев
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от фракции БПП Мустафа Джемилев.
"Крым на выборах для Путина имел особое значение. Было важно для него, чтобы коренной народ показал картинку массового участия в выборах и якобы радости от того, что Крым находится в составе России. На это было потрачено много энергии и средств. Вместе с угрозами татарам были и попытки материального подкупа. Пытались подкупить не самих избирателей, а тех, кто организовывал процесс", - сказал Джемилев.
По его словам, статистические данные об участии крымских татар в выборах являются сфальсифицированными, так же как и данные о количестве татар на полуострове. Джемилев напомнил, что когда россияне после аннексии проводили перепись населения, то в некоторых татарских поселках людей никто не считал.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина.
- Самые масштабные фальсификации зафиксированы в оккупированном Крыму и кадировской Чечне, где Путин, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
- Рефат Чубаров заявил, что низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей захваченного российскими войсками Крыма.
- Меджлис отметил тотальное неучастие крымских татар в незаконных выборах 18 марта, организованных в Крыму российскими оккупантами.
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