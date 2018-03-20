Рада приняла постановление об ответственности России за агрессию против Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
20 марта народные депутаты приняли проект Постановления о комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины. Сообщается, что "за" проголосовало 229 из 335 присутствующих на заседании депутатов.
Проект рекомендует к созданию межведомственного органа, который будет ответственен за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшегося агрессии, к Российской Федерации как государству-агрессору.
Постановление также обязывает Кабмин разработать методику определения ущерба и объема убытков, нанесенных Украине вооруженной агрессией Российской Федерации и внести в Верховную Раду Украины законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.
- 26 января стало известно, что в Европейский суд по правам человека поступило более 60 жалоб одновременно против Украины, России и Великобритании по делам, связанным с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.
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