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Рада приняла постановление об ответственности России за агрессию против Украины


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада поддержала постановление по реализации правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

20 марта народные депутаты приняли проект Постановления о комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины. Сообщается, что "за" проголосовало 229 из 335 присутствующих на заседании депутатов.

Проект рекомендует к созданию межведомственного органа, который будет ответственен за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшегося агрессии, к Российской Федерации как государству-агрессору.

Постановление также обязывает Кабмин разработать методику определения ущерба и объема убытков, нанесенных Украине вооруженной агрессией Российской Федерации и внести в Верховную Раду Украины законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

  • 26 января стало известно, что в Европейский суд по правам человека поступило более 60 жалоб одновременно против Украины, России и Великобритании по делам, связанным с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.
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