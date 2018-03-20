Рада должна принять постановление о непризнании "выборов" Путина, - Бурбак

20 марта, 2018, 20:18

Российские выборы на временно оккупированных украинских территориях происходили с нарушениями Конституции и законов Украины, ряда международных соглашений

Об этом глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Парламент должен принять Постановление о непризнании выборов российского президента. Это четкая позиция "Народного фронта"! И здесь не должно быть разногласий", - сказал Бурбак.

По его словам, выборы на временно оккупированных территориях происходили с нарушениями Конституции и законов Украины, ряда международных соглашений. Принятие постановления о непризнании выборов российского президента станет четким сигналом поддержки гражданам Украины, которые проживают на территории аннексированного Крыма и не участвовали в этом фарсе.