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Рада должна принять постановление о непризнании "выборов" Путина, - Бурбак

Российские выборы на временно оккупированных украинских территориях происходили с нарушениями Конституции и законов Украины, ряда международных соглашений

Об этом глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Парламент должен принять Постановление о непризнании выборов российского президента. Это четкая позиция "Народного фронта"! И здесь не должно быть разногласий", - сказал Бурбак.

По его словам, выборы на временно оккупированных территориях происходили с нарушениями Конституции и законов Украины, ряда международных соглашений. Принятие постановления о непризнании выборов российского президента станет четким сигналом поддержки гражданам Украины, которые проживают на территории аннексированного Крыма и не участвовали в этом фарсе.

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