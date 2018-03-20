Рада должна принять постановление о непризнании "выборов" Путина, - Бурбак
20 марта, 2018, 20:18
Российские выборы на временно оккупированных украинских территориях происходили с нарушениями Конституции и законов Украины, ряда международных соглашений
Об этом глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил во время выступления в Верховной Раде.
"Парламент должен принять Постановление о непризнании выборов российского президента. Это четкая позиция "Народного фронта"! И здесь не должно быть разногласий", - сказал Бурбак.
По его словам, выборы на временно оккупированных территориях происходили с нарушениями Конституции и законов Украины, ряда международных соглашений. Принятие постановления о непризнании выборов российского президента станет четким сигналом поддержки гражданам Украины, которые проживают на территории аннексированного Крыма и не участвовали в этом фарсе.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о разнообразных фактах подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы.
- В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
- Норвегия, Франция и еще три страны не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма.
- Президент Петр Порошенко призвал усилить антироссийские санкции из-за незаконных выборов в Крыму.
- Фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента России.
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