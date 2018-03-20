"Кокаиновый самолет" заберет высланных российских дипломатов из Британии
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на онлайн-сервис Flightradar24.
В лондонский аэропорт Станстед прибыл Ил-96-300 специального летного отряда "Россия".
Самолет предназначен для сотрудников дипмиссии России и членов их семей, которых выслали из Великобритании.
Отмечается, что самолет Ил-96-300 находился в Буэнос-Айресе во время спецоперации по пресечению поставки крупной партии кокаина из российского посольства в Аргентине в Европу, что подтверждалось, в частности, аргентинской властью. Однако российская сторона отрицаю эту информацию.
Напомним, ранее в дипломатической почте посольства России в Аргентине обнаружили почти 400 кг кокаина в 12 чемоданах.
Полиция арестовала 5 человек, причастных к этому делу: двух в Аргентине и трех в России.
В аэропорту Аргентины схватили россиянина с 4 кг кокаина в чемодане.
Впоследствии в пригороде Берлина в собственной квартире правоохранители задержали предполагаемого организатора наркокартеля, бывшего сотрудника российского посольства в Аргентине Андрея Ковальчука.
Он заявил, что наркотик появился в школе российского диппредставительства в результате провокации американских спецслужб и местной полиции.
Впоследствии стало известно, что немецкий суд отправил под арест Ковальчука и отказался рассматривать ходатайство об освобождении россиянина под залог.
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