"Кокаиновый самолет" заберет высланных российских дипломатов из Британии

20 марта, 2018, 18:40

Самолет, который заберет высланных из Британии российских дипломатов, фигурирует в "кокаиновом деле" о контрабанде наркотиков из российского посольства в Аргентине

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на онлайн-сервис Flightradar24.

В лондонский аэропорт Станстед прибыл Ил-96-300 специального летного отряда "Россия".

Самолет предназначен для сотрудников дипмиссии России и членов их семей, которых выслали из Великобритании.

Отмечается, что самолет Ил-96-300 находился в Буэнос-Айресе во время спецоперации по пресечению поставки крупной партии кокаина из российского посольства в Аргентине в Европу, что подтверждалось, в частности, аргентинской властью. Однако российская сторона отрицаю эту информацию.

Напомним, ранее в дипломатической почте посольства России в Аргентине обнаружили почти 400 кг кокаина в 12 чемоданах.

Полиция арестовала 5 человек, причастных к этому делу: двух в Аргентине и трех в России.

В аэропорту Аргентины схватили россиянина с 4 кг кокаина в чемодане.

Впоследствии в пригороде Берлина в собственной квартире правоохранители задержали предполагаемого организатора наркокартеля, бывшего сотрудника российского посольства в Аргентине Андрея Ковальчука.

Он заявил, что наркотик появился в школе российского диппредставительства в результате провокации американских спецслужб и местной полиции.

Впоследствии стало известно, что немецкий суд отправил под арест Ковальчука и отказался рассматривать ходатайство об освобождении россиянина под залог.