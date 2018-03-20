Путин сам говорил, что таких, как Скрипаль, надо травить, - Джонсон о причастности Кремля к убийству

20 марта, 2018, 11:31

В МИД Британии отмечают, что президент России Владимир Путин не может дистанцироваться от дела об отравлении российского экс-агента Сергея Скрипаля

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в интервью изданию Deutsche Welle.

Он отметил, что когда говорит о причастности России к отравлению Скрипаля, то виновниками событий в этом случае являются не жители этой страны, а непосредственно российские власти.

"Также стоит учесть, что Сергей Скрипаль, человек, которого они пытались уничтожить, был идентифицирован как цель атаки. Владимир Путин сам заявлял, что предателей, как Скрипаль, надо отравлять", - отметил Джонсон.

По его словам, следы этого преступления указывают на российское государство, как и в деле отравления экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Тогда следы полония очень четко привели в Россию.

"В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, так что, думаю, он не может уйти от него (этого дела, - ред.) И дистанцироваться", - подытожил Джонсон.

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