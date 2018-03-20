Путин сам говорил, что таких, как Скрипаль, надо травить, - Джонсон о причастности Кремля к убийству
Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в интервью изданию Deutsche Welle.
Он отметил, что когда говорит о причастности России к отравлению Скрипаля, то виновниками событий в этом случае являются не жители этой страны, а непосредственно российские власти.
"Также стоит учесть, что Сергей Скрипаль, человек, которого они пытались уничтожить, был идентифицирован как цель атаки. Владимир Путин сам заявлял, что предателей, как Скрипаль, надо отравлять", - отметил Джонсон.
По его словам, следы этого преступления указывают на российское государство, как и в деле отравления экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Тогда следы полония очень четко привели в Россию.
"В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, так что, думаю, он не может уйти от него (этого дела, - ред.) И дистанцироваться", - подытожил Джонсон.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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