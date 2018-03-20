Президент Польши не поедет на открытие ЧМ-2018 в России

20 марта, 2018, 13:47

Президент Польши Анджей Дуда отказался принимать участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России

Об этом заявил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает "Польское радио".

"Президент не поедет на открытие мундиаля в Москву. Причины очевидны", - сказал Щерский, и добавил, что Дуда до сих пор не поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Сегодня также стало известно, что правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что чиновники страны не будут присутствовать на мероприятиях ЧМ-2018. При этом, участие в соревнованиях сборной Исландии и присутствие на матчах исландских болельщиков не будут запрещены.

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