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Президент Польши не поедет на открытие ЧМ-2018 в России


фото: wprost.pl
Президент Польши Анджей Дуда отказался принимать участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России

Об этом заявил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает "Польское радио".

"Президент не поедет на открытие мундиаля в Москву. Причины очевидны", - сказал Щерский, и добавил, что Дуда до сих пор не поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Сегодня также стало известно, что правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что чиновники страны не будут присутствовать на мероприятиях ЧМ-2018. При этом, участие в соревнованиях сборной Исландии и присутствие на матчах исландских болельщиков не будут запрещены.

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  • Чемпионат мира по футболу должен состояться с 14 июня по 15 июля в России.
  • Польша на групповом раунде турнира сыграет со сборными Сенегала, Колумбии и Японии, Исландия встретится с Аргентиной, Хорватией и Нигерией.
  • Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
  • 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.

 

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