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Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой на президентских выборах

Президент Польши Анджей Дуда не будет отправлять Владимиру Путину поздравления по поводу победы на выборах президента России

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает "Украинская правда".

"Президент не будет отправлять поздравления президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России", - сказал Щерский.

Чиновник пояснил, что, по мнению президента, сейчас не лучший момент для поздравлений.

"Немножко забавно, что кое-кто пытается отправить поздравление до оглашения и утверждения результатов выборов. Тем более, что, в конце концов, Польша в этих выборах не участвовала, а обычно поздравления присылают те, кто в выборах проиграл", - отметил Щерский.

При этом чиновник не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравления по случаю вступления Путина в должность.

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