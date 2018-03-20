Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой на президентских выборах
Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает "Украинская правда".
"Президент не будет отправлять поздравления президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России", - сказал Щерский.
Чиновник пояснил, что, по мнению президента, сейчас не лучший момент для поздравлений.
"Немножко забавно, что кое-кто пытается отправить поздравление до оглашения и утверждения результатов выборов. Тем более, что, в конце концов, Польша в этих выборах не участвовала, а обычно поздравления присылают те, кто в выборах проиграл", - отметил Щерский.
При этом чиновник не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравления по случаю вступления Путина в должность.
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