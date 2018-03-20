Позиция ООН относительно суверенитета Украины остается неизменной, - представитель организации о "выборах" в Крыму
Об этом во время брифинга заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Еспресо.TV.
Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что ООН еще не сделала официального заявления относительно нелегальных выборов на территории полуострова, однако позиция организации по Крыму остается неизменной.
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"Что касается ситуации в Крыму, то Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась по этому вопросу, в частности, в резолюции 68/262 о "Территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Ситуация по правам человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", - подчеркнул Дюжаррик.
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- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина.
- Наибольшие масштабы фальсификации зафиксированы в оккупированном Крыму и кадыровской Чечне, где Путин, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
- В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
- Норвегия, Франция и еще три страны не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма.
- Президент Петр Порошенко призвал усилить антироссийские санкции за незаконные выборы в Крыму.
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