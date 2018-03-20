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Позиция ООН относительно суверенитета Украины остается неизменной, - представитель организации о "выборах" в Крыму

Позиция ООН относительно территориальной целостности Украины в контексте российских президентских "выборов" в Крыму остается неизменной

Об этом во время брифинга заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Еспресо.TV.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что ООН еще не сделала официального заявления относительно нелегальных выборов на территории полуострова, однако позиция организации по Крыму остается неизменной.

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"Что касается ситуации в Крыму, то Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась по этому вопросу, в частности, в резолюции 68/262 о "Территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Ситуация по правам человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", - подчеркнул Дюжаррик.

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