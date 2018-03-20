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Пепел выдающегося ученого Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвиным

Пепел выдающегося ученого Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве, где хранятся останки Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина

Об этом сообщает пресс-служба Вестминстерского аббатства.

Вестминстерское аббатство сегодня объявило, что пепел профессора Стивена Хокинга похоронят возле могилы сэра Исаака Ньютона.

"Вполне уместно, что остатки профессора Стивена Хокинга похоронят в аббатстве, возле известных ученых. Сэр Исаак Ньютон был похоронен в аббатстве в 1727 году. Чарльз Дарвин был похоронен рядом с Исааком Ньютоном в 1882 году. Другие известные ученые похоронены или мемориализованы неподалеку, самые новые захоронения - атомные физики Эрнест Резерфорд (1937) и Джозеф Джон Томсон (1940). Мы считаем важным, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы стараться ответить на глобальные вопросы жизни и Вселенной”, - рассказал преподобный Джон Холл.

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