Пепел выдающегося ученого Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвиным

20 марта, 2018, 21:16

Пепел выдающегося ученого Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве, где хранятся останки Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина

Об этом сообщает пресс-служба Вестминстерского аббатства.

Вестминстерское аббатство сегодня объявило, что пепел профессора Стивена Хокинга похоронят возле могилы сэра Исаака Ньютона.

"Вполне уместно, что остатки профессора Стивена Хокинга похоронят в аббатстве, возле известных ученых. Сэр Исаак Ньютон был похоронен в аббатстве в 1727 году. Чарльз Дарвин был похоронен рядом с Исааком Ньютоном в 1882 году. Другие известные ученые похоронены или мемориализованы неподалеку, самые новые захоронения - атомные физики Эрнест Резерфорд (1937) и Джозеф Джон Томсон (1940). Мы считаем важным, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы стараться ответить на глобальные вопросы жизни и Вселенной”, - рассказал преподобный Джон Холл.

A Service of Thanksgiving will be held later in the year for Professor Stephen Hawking, during which his ashes will be interred in the Abbey near the grave of Sir Isaac Newton. Date to be announced. More: https://t.co/RfjKrDnjf1 #StephenHawking pic.twitter.com/oG9lkI2yQZ — Westminster Abbey (@wabbey) 20 марта 2018 г.

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