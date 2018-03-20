Отравление Скрипаля: российские дипломаты уже уехали из посольства в Лондоне
20 марта, 2018, 13:31
Из российского посольства в Лондоне выехали три автобуса с дипломатами, которых отозвали в Москву после отравления российского экс-агента Сергея Скрипаля
Об этом сообщает издание Reuters.
Фотограф Reuters, который находился на месте событий, рассказал, что дипломаты, которые остались работать в посольстве, провожали 23 должностных лиц, которые должны вернуться в Россию.
Отметим, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна высылает 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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