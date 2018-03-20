Отравление Скрипаля: российские дипломаты уже уехали из посольства в Лондоне

20 марта, 2018, 13:31

Из российского посольства в Лондоне выехали три автобуса с дипломатами, которых отозвали в Москву после отравления российского экс-агента Сергея Скрипаля

Об этом сообщает издание Reuters.

Фотограф Reuters, который находился на месте событий, рассказал, что дипломаты, которые остались работать в посольстве, провожали 23 должностных лиц, которые должны вернуться в Россию.

Отметим, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна высылает 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.

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