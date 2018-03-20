Нет такого требования МВФ, которое бы Украина категорически не выполняла, - Данилюк

20 марта, 2018, 13:58

Не существует такого требования действующей программы сотрудничества с МВФ, которое Украина категорически не выполняла

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает BBC News Украина.

"Нет такого, чего бы Украина категорически не выполняла. Выполнение нынешней программы я оцениваю ни положительно, ни отрицательно. Мы должны были бы уже получить пятый транш от МВФ. Это проблемы с задержкой выплаты, но это не значит, что мы что-то категорически не выполняем", - пояснил Данилюк.

По его словам, реализация некоторых мероприятий требует много времени, однако не везде есть соответствующие возможности и "концентрация реформаторского потенциала”.

"На протяжении последнего года мы реализовали несколько сложных реформ, которые требовали усилий не только профильных министерств. Мы, кстати, подключались полностью к ним", - отметил министр.

Он также добавил, что сейчас на повестке дня - создание антикоррупционного суда, что является одной из самых сложных реформ. По мнению Данилюка, вопрос заключается не только в законе, но и в том, как он будет внедрен.