Нет такого требования МВФ, которое бы Украина категорически не выполняла, - Данилюк
Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает BBC News Украина.
"Нет такого, чего бы Украина категорически не выполняла. Выполнение нынешней программы я оцениваю ни положительно, ни отрицательно. Мы должны были бы уже получить пятый транш от МВФ. Это проблемы с задержкой выплаты, но это не значит, что мы что-то категорически не выполняем", - пояснил Данилюк.
По его словам, реализация некоторых мероприятий требует много времени, однако не везде есть соответствующие возможности и "концентрация реформаторского потенциала”.
"На протяжении последнего года мы реализовали несколько сложных реформ, которые требовали усилий не только профильных министерств. Мы, кстати, подключались полностью к ним", - отметил министр.
Он также добавил, что сейчас на повестке дня - создание антикоррупционного суда, что является одной из самых сложных реформ. По мнению Данилюка, вопрос заключается не только в законе, но и в том, как он будет внедрен.
- Напомним, в МВФ раскритиковали законопроект президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде, который Рада приняла еще в первом чтении.
- В Фонде отметили, что Украина должна безотлагательно рассмотреть закон об Антикоррупционном суде.
- Генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон отметил, что для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза Украина должна создать Антикоррупционный суд.
- Тем временем министр финансов Александр Данилюк заявил, что следующий транш от МВФ, который Украина должна получить в этом году, составит около $1,9 млрд.
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