Нацбанк принял округление сумм в чеках при расчете наличными. Как это будет работать

20 марта, 2018, 21:05

Национальный банк утвердил правила округления сумм в чеке при наличных расчетах, которые вступят в силу с 1 июля

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины с 1 июля 2018 года прекратит дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Поэтому в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек магазины будут проводить округление общих в чеке сумм расчетов наличными по таким математическим правилам:

сумма, что заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения к ближайшей сумме, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, что заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения к ближайшей сумме, которая заканчивается на 0 копеек.

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При этом, отмечается, что округление не будет осуществляться во время безналичных расчетов.