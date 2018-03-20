На Жебривского подал в суд уволенный им глава Красногоровской ВГА. Последнего поддерживают местные жители

20 марта, 2018, 10:39

Уволенный глава Красногоровской городской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук подал в суд на главу Донецкой ВГА Павла Жебривского

Об этом говорится в материале издания "Радио свобода".

Как ранее пояснил сам Ливанчук, которого уволили 12 марта, его нельзя было увольнять как гражданское лицо, поскольку он является командированным военным.

Юристы отмечают, что мужчина имеет шанс вернуть себе должность. Ливанчук в 2014-2015 годах воевал в Донбассе, после чего буквально сразу занял эту должность.

Основанием для увольнения чиновника стала проверка, которую устроили из-за жалобы местной жительницы Елены Косиновой. Заместитель руководителя горадминистрации Роман Коржов говорит, что, несмотря на выполнение требований проверки, руководитель администрации получил выговор. Поэтому, по его мнению, Косинову могли использовать "втемную".

Косинова утверждает, что ее целью не было увольнения мужчины: в октябре 2017 года она просто пожаловалась на мусор и отсутствие уличного освещения в Красногоровке.

Поэтому, после проверки в ноябре, с департамента ЖКХ в город с комплексной проверкой приехал заместитель главы Донецкой ОГА Сергей Добряк. Вторая проверка прошла в конце декабря, но к ней, как говорит Косинова, она никакого отношения не имеет.

17 марта, через 5 дней после увольнения Ливанчука, в Красногоровке прошла акция протеста. Тогда поддержать чиновника пришли около сотни человек.

Как рассказала одна из организаторов митинга Виктория (имя изменено), Ливанчук, который возглавил должность в мае 2015 года, никогда не бросал город под бомбежками и сделал все, что можно сделать на линии фронта. Дома на окраине населенного пункта неоднократно попадали под обстрел.

"У нас есть вода. Олег Петрович поспособствовал тому, чтобы у нас была вода круглосуточно, Чтобы у нас работал садик, чтобы у нас были школы и чтобы они отапливались. Неоднократно за свой счет наша администрация что-то делала. Также уличное освещение сделали в этот период", - отметила Виктория.

Она добавила, что Красногоровка живет лучше, чем более отдаленные от центра населенные пункты. Главная проблема здесь - отсутствие газа, что никак не зависит от уволенного чиновника.