На Закарпатье горит четырехэтажный торговый центр
20 марта, 2018, 13:44
В с. Нересница Тячевского района Закарпатской области произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "Сасина", расположенном по ул. Мира
Об этом сообщает издание "Закарпатье онлайн".
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 07:08 в понедельник, 20 января. Пожар удалось локализовать в 08:35. Ее площадь ориентировочно составляет около 1000 кв. м.
Ликвидация пожара продолжается. На месте работает 6 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.
- Напомним, накануне, 19 марта, в Черновцах произошел пожар на одном из крупнейших рынков Украины.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-