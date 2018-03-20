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На Закарпатье горит четырехэтажный торговый центр


фото: Закарпаття онлайн
В с. Нересница Тячевского района Закарпатской области произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "Сасина", расположенном по ул. Мира

Об этом сообщает издание "Закарпатье онлайн".

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 07:08 в понедельник, 20 января. Пожар удалось локализовать в 08:35. Ее площадь ориентировочно составляет около 1000 кв. м.

Ликвидация пожара продолжается. На месте работает 6 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

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