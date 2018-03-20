МИД Чехии вызвал российского посла из-за заявления об изготовлении яда "Новичок"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Чехии в Twitter.
О том, что Чехия могла быть источником нервно-паралитического вещества, использованного во время покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, говорила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала как возможный источник яда и несколько других стран, включая Великобританию, Словакию и Швецию.
Министерство иностранных дел Швеции после этого вызвало российского посла в Стокгольме из-за заявления Москвы о том, что в Швеции могли изготовить вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь.
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Na zítřejší dopoledne je na @mzvcr předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany, который tvrdila, že látka Novičok použitá в útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z ČR.— MZV ČR (@mzvcr) 20 марта 2018 г.
Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипачей. Один из них вскоре пришел в себя.
Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипач обедал вместе с дочерью.
19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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