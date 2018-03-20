Матери похищенного россиянами Гриба не разрешили свидание с сыном
20 марта, 2018, 22:35
В Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону сегодня поступил очередной официальный отказ в свидании матери с Павлом Грибом
Об этом сообщил в Facebook отец удерживаемого в России украинца Игорь Гриб.
Мужчина также написал, что сегодня состоялся очередной апелляционный суд по делу его сына.
"Опять содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ. Истощение Павла видно сразу. Операцию Павлу должны были сделать в сентябре прошлого года. Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях, не знает никто", — написал он.
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- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси в День независимости Украины - 24 августа. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте".
- Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). Инициатором является российское управление ФСБ по Краснодарскому краю России.
- 12 октября в России не пустили украинских врачей к Грибу.
- 18 октября в России суд продлил срок содержания под стражей Гриба до 4 января 2018 года.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- 1 ноября родителям арестованного украинца Павла Гриба, который находится в краснодарском СИЗО, не позволили встретиться с сыном.
- Павел Гриб не получает жизненно важных лекарств в российском СИЗО.
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