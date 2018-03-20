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Матери похищенного россиянами Гриба не разрешили свидание с сыном

В Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону сегодня поступил очередной официальный отказ в свидании матери с Павлом Грибом

Об этом сообщил в Facebook отец удерживаемого в России украинца Игорь Гриб.

Мужчина также написал, что сегодня состоялся очередной апелляционный суд по делу его сына.

"Опять содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ. Истощение Павла видно сразу. Операцию Павлу должны были сделать в сентябре прошлого года. Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях, не знает никто", — написал он.

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