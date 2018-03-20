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Лидер сборной Украины по биатлону завершает карьеру


фото: Xsport
Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима собирается завершить карьеру в 27 лет

Об этом олимпийская чемпионка-2014 в эстафетной гонке заявила Xsport.

"Я думаю, что скорее всего это был последний для меня сезон. Я об этом не хочу говорить. У каждого свое видение, и я просто поняла, что уже этот уровень перерос и надо идти дальше", - сказала Джима.

Нынешнего сезона Юлия Джима завоевала три бронзовые награды Кубка мира в личных соревнованиях. Она финишировала третьей в спринте и индивидуальной гонке в декабре прошлого года на стартовом этапе соревнований в шведском Эстерсунде.

  • 15 марта Джима выиграла бронзу в норвежском Холменколлене на кубковом этапе, который стал для сборной Украины заключительным в этом сезоне.
  • Украинские биатлонисты проигнорируют заключительный этап Кубка мира в российской Тюмени.
  • 27-летняя Юлия Джима является олимпийской чемпионкой-2014 в эстафете. В 2012 и 2017 годах она выигрывала в этой дисциплине серебро чемпионата мира.
  • На этапах Кубка мира в индивидуальном зачете украинка целом выиграла одну серебряную и три бронзовые медали.
  • В составе эстафетной команды Джима завоевала 12 медалей Кубка мира, три из которых - золотые.
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