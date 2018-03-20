Лидер сборной Украины по биатлону завершает карьеру
20 марта, 2018, 10:43
Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима собирается завершить карьеру в 27 лет
Об этом олимпийская чемпионка-2014 в эстафетной гонке заявила Xsport.
"Я думаю, что скорее всего это был последний для меня сезон. Я об этом не хочу говорить. У каждого свое видение, и я просто поняла, что уже этот уровень перерос и надо идти дальше", - сказала Джима.
Нынешнего сезона Юлия Джима завоевала три бронзовые награды Кубка мира в личных соревнованиях. Она финишировала третьей в спринте и индивидуальной гонке в декабре прошлого года на стартовом этапе соревнований в шведском Эстерсунде.
- 15 марта Джима выиграла бронзу в норвежском Холменколлене на кубковом этапе, который стал для сборной Украины заключительным в этом сезоне.
- Украинские биатлонисты проигнорируют заключительный этап Кубка мира в российской Тюмени.
- 27-летняя Юлия Джима является олимпийской чемпионкой-2014 в эстафете. В 2012 и 2017 годах она выигрывала в этой дисциплине серебро чемпионата мира.
- На этапах Кубка мира в индивидуальном зачете украинка целом выиграла одну серебряную и три бронзовые медали.
- В составе эстафетной команды Джима завоевала 12 медалей Кубка мира, три из которых - золотые.
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