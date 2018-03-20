Лидер сборной Украины по биатлону завершает карьеру

20 марта, 2018, 10:43

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима собирается завершить карьеру в 27 лет

Об этом олимпийская чемпионка-2014 в эстафетной гонке заявила Xsport.

"Я думаю, что скорее всего это был последний для меня сезон. Я об этом не хочу говорить. У каждого свое видение, и я просто поняла, что уже этот уровень перерос и надо идти дальше", - сказала Джима.

Нынешнего сезона Юлия Джима завоевала три бронзовые награды Кубка мира в личных соревнованиях. Она финишировала третьей в спринте и индивидуальной гонке в декабре прошлого года на стартовом этапе соревнований в шведском Эстерсунде.