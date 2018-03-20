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Катар готов поставлять Украине сжиженный газ, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели переговоры о поставках катарского сжиженного газа на украинский рынок

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал Порошенко по результатам встречи.

Президент отметил, что поставки катарского сжиженного природного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. По словам главы украинского государства, переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Порошенко также отметил, что источники поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины Катара создадут уникальные возможности повышения энергетической безопасности.

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