ГПУ обыскала предприятия Фирташа из-за подозрения в отмывании денег

20 марта, 2018, 11:03

В понедельник, 19 марта, Генпрокуратура обыскала подконтрольные украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятия из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств с использованием страхового рынка Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По данным ГПУ, в течение 2015-2017 годов ЧАО "СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "РОВНОАЗОТ", дочернее предприятия "ХИМИК" ПАО "АЗОТ" и другие, которые входят в бизнес-группы "GROUP DF", организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

С целью выведения средств в теневой сектор экономики на протяжении 2015-2017 годов между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "САЛАМАНДРА-УКРАИНА", ЧАО "СК "ДОМ СТРАХОВАНИЯ" и другими, входящими в бизнес-группу "GROUP DF", были заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечисляли фиктивные страховые взносы - застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем было известно членам преступной группировки.

В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

Таким образом, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн.