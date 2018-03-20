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ГПУ не выявила нарушений во время обысков офисов, - "Новая почта"

Генпрокуратура не выявила нарушений во время обысков офисов и складских помещений "Новой почты", впрочем обеспокоена использованием перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров

Об этом сообщает пресс-центр "Новой почты".

В ведомстве отметили, что вчера совладелец группы компаний "Новая Почта" Вячеслав Климов провел встречу с генпрокурором Юрием Луценко.

"Юрий Луценко подтвердил, что во время обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены", - подчеркнули в пресс-центре.

Несмотря на это, генпрокурор выразил обеспокоенность относительно использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Собеседники договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи незаконных перевозок грузов.

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