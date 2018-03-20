ГПУ не выявила нарушений во время обысков офисов, - "Новая почта"
20 марта, 2018, 08:21
Генпрокуратура не выявила нарушений во время обысков офисов и складских помещений "Новой почты", впрочем обеспокоена использованием перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров
Об этом сообщает пресс-центр "Новой почты".
В ведомстве отметили, что вчера совладелец группы компаний "Новая Почта" Вячеслав Климов провел встречу с генпрокурором Юрием Луценко.
"Юрий Луценко подтвердил, что во время обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены", - подчеркнули в пресс-центре.
Несмотря на это, генпрокурор выразил обеспокоенность относительно использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Собеседники договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи незаконных перевозок грузов.
- 16 марта сотрудники Генпрокуратуры проводили обыски в офисах "Новой почты".
- Позже в Генпрокуратуре отметили, что обыски в "Новой почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.
- 19 марта премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минюсту, офиса бизнес-омбудсмена и офиса поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков в офисах "Новой почты".
- После этого представители ГПУ и "Новой почты" разработали совместный план действий после проведения обысков.
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