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Госбюджет потеряет 111 млн грн от продажи "Одессаоблэнерго" из-за нового закона о приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) отменил торги по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго", назначенные соответственно на 20 марта на "Украинской бирже" и на 30 марта на ПФТС

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации источника в Кабмине, такое решение было принято в понедельник 19 марта на заседании Рабочей группы по приватизации, при отмене торгов выступил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Так, согласно решению рабочей группы, продавать эти пакеты будут в соответствии с обновленным законом о приватизации, который вступил в силу 7 марта. Согласно статье 22 этого закона, стартовая цена объекта малой приватизации (объект малой приватизации - стоимостью до 250 млн грн) определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости объекта. Это означает, что 152 млн акций будут оценены по номиналу - 0,25 грн и выставлены на торги за 38 млн грн.

В результате такого решения только от продажи "Одессаоблэнерго" государственный бюджет может недополучить 111 млн грн, поскольку еще в конце февраля ФГИ объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149,081 млн грн. "Украинская биржа" уже успела получить от претендентов на блокпакет акций "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

Напомним, в августе прошлого года Фонд госимущества оценивал 25% пакета "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" в 631,3 млн грн и 370,32 млн грн соответственно. Однако желающих приобрести госпакеты энергетических компаний по такой цене не было.

При этом глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус оценил энергетические компании намного дороже с учетом перспективы введения RAB-тарифов.

"С целью РАБ-тарифов активы этой же компании (Одессаоблэнерго - ред.) оценены в 15,4 млрд грн, или в 25,8 раз выше, чем в целях приватизации. Так, эти две оценки не должны полностью совпадать. Но разница почти в 26 раз говорит, что, мягко говоря, происходят странные вещи. При доходности в 12,5%, а это действующая методика, которую глава НКРЭКУ и дальше поддерживает как правильную, чистую прибыль в год составит 1,925 млрд грн, а 25% от этой чистой прибыли - 481 млн грн. Половину из этих доходов акционеры имеют право забирать живыми деньгами, как дивиденды. То есть владелец 25% акций при РАБ-тарифе в первый же год белыми дивидендами может забрать 241 млн грн ", - заявил Андрей Герус.

  • 16 марта ФГИ опубликовал список главных объектов приватизации в 2018 году. В списке - семь энергетических компаний.
  • Напомним, нынешний глава ФГИ Виталий Трубаров подозревается в причастности к незаконной приватизации части здания Минагрополитики.
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