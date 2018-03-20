Главное отличие АТО от Операции объединенных сил. Комментарий командующего ООС Наева
Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью изданию "Укринформ".
Отвечая на вопрос относительно того, в чем будет отличие Операции объединенных сил от АТО, он отметил, что главное отличие заключается в подчиненности.
"Если ранее Антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас Операция объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Наев.
По его словам, от этого идут и другие вопросы, связанные с управлением, ответственностью, с оперативными и тактическими задачами, которые нужно выполнить последовательно, чтобы достичь оперативной цели операции.
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- Напомним, что 16 марта командующим объединенных сил на Донбассе был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.
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