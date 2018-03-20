 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

G7 поддержала Венецианскую комиссию по поводу отмены в Украине э-деклараций для антикоррупционных активистов


фото: G7 EDUCATION
Послы стран G7 заявили о несоответствии требованиям электронного декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний украинским международным обязательствам и призвали отменить их

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Требования по э-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении канадского председательства в Группе послов.

Послы стран "Большой семерки" также поддержали рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований.

"Группа стран G7 решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля", - отметили послы.

23 марта 2017 Верховная Рада приняла законопроект №6172, которым освободил военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать э-декларации, но обязала подавать э-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 внес в парламент пакет законопроектов об ограничении э-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2018 вторник

больше новостей

20 марта, 2018 вторник

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать