G7 поддержала Венецианскую комиссию по поводу отмены в Украине э-деклараций для антикоррупционных активистов

20 марта, 2018, 11:50

Послы стран G7 заявили о несоответствии требованиям электронного декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний украинским международным обязательствам и призвали отменить их

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Требования по э-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении канадского председательства в Группе послов.

Послы стран "Большой семерки" также поддержали рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований.

"Группа стран G7 решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля", - отметили послы.

23 марта 2017 Верховная Рада приняла законопроект №6172, которым освободил военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать э-декларации, но обязала подавать э-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 внес в парламент пакет законопроектов об ограничении э-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.