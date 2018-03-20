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Экс-президента Франции Саркози задержали - СМИ

Французские правоохранители задержали бывшего президента страны Николя Саркози

Об этом сообщает газета Le Monde, со ссылкой на собственные источники, передает издание Reuters.

Отмечается, что Саркози должен был давать показания в рамках расследования предполагаемых нарушений относительно финансирования его избирательной кампании.

Это уголовное производство связано с предполагаемым финансированием его кампании 2007 года со стороны Ливии. Производство зарегистрировали в 2012 году, позднее расследование приостановили, однако к нему вернулись в 2017 году.

  • Отметим, Саркози - 23-й президент Франции, который возглавлял должность в период с 16 мая 2007 года до 15 мая 2012 года.
  • В марте 2011 года сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф-аль-Ислам заявил, что его отец спонсировал предвыборную кампанию Саркози, выделив на нее более 50 миллионов евро.
  • В марте 2012 года издание Mediapart опубликовало документы о связях Каддафи с Саркози. Президент назвал их фальшивкой.
  • В июне 2016 года Саркози заявил, что санкции против России срочно надо отменить, а Украину нельзя принимать в НАТО.
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