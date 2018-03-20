Экс-президента Франции Саркози задержали - СМИ

20 марта, 2018, 09:59

Французские правоохранители задержали бывшего президента страны Николя Саркози

Об этом сообщает газета Le Monde, со ссылкой на собственные источники, передает издание Reuters.

Отмечается, что Саркози должен был давать показания в рамках расследования предполагаемых нарушений относительно финансирования его избирательной кампании.

Это уголовное производство связано с предполагаемым финансированием его кампании 2007 года со стороны Ливии. Производство зарегистрировали в 2012 году, позднее расследование приостановили, однако к нему вернулись в 2017 году.