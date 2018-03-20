Дуров отказывается выдать ключи шифрования, несмотря на угрозу блокирования Telegram в России
Об этом Дуров написал в Twitter.
"Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст частные данные пользователей, не принесут результата. Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни", - написал он.
В октябре 2017 суд в Москве признал компанию Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить или предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки или сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях) и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Решение обжаловали, но районный суд признал его законным, после чего жалобу направили в Верховный суд.
- 20 марта Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram, которое просило признать недействительным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
- После этого Роскомнадзор отправил Telegram сообщение о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Это первый этап блокировки мессенджера - если через 15 дней мессенджер не выполнит распоряжение, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокирования.
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