Дуров отказывается выдать ключи шифрования, несмотря на угрозу блокирования Telegram в России

20 марта, 2018, 16:30

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокирования в России

Об этом Дуров написал в Twitter.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст частные данные пользователей, не принесут результата. Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни", - написал он.

В октябре 2017 суд в Москве признал компанию Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить или предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки или сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях) и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Решение обжаловали, но районный суд признал его законным, после чего жалобу направили в Верховный суд.