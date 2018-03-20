Дело генерала Гриняка: следователи до сих пор не предоставили всех вещественных доказательств

20 марта, 2018, 23:15

Следователи ГПУ до сих пор не предоставили всех вещественных доказательств стороне защиты генерала МВД Владимира Гриняка

Об этом адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий написал в Facebook:

Более четырех месяцев ожесточенной борьбы, десятки ходатайств и жалоб и Постановление следственного судьи. Наконец это все заставило следователя и прокурора предоставить стороне защиты все материалы криминального производства для ознакомления.

Хотя вряд ли это можно считать значительным достижением, ведь мы лишь заставили должностных лиц ДВР ГПУ выполнить прямую норму УПК.

Единственным положительным моментом в этой ситуации я вижу то, что своими активными действиями мы заставили следователя прекратить фальсификацию дела.

Об этом свидетельствует резкое сокращение количества листов в последних томах. Если в предыдущих томах эта количество составляло в среднем 250-350арк. (у некоторых доходило до 500), то в последних это количество не превышает и 50л. Судя по всему, следователь и прокурор банально не успели сфабриковать больше и просто были вынуждены "сшивать" только то, что было.

Вместе с тем, нам до сих пор не предоставлено всех вещественных доказательств. Я могу с уверенностью об этом заявить, поскольку среди тех, что были предъявлены нам сегодня, не было в том числе личных вещей, которые были изъяты у подозреваемого.Гриняка. Это однозначно указывает на то, что вопреки требованиям УПК и несмотря на вынесенное Постановление следственного судьи, нам до сих пор не предъявлено большинства вещественных доказательств по делу. Чем это обусловлено - сказать сложно.

В то же время, я сегодня заметил очень интересную деталь - сотрудники ДВР ГПУ сняли номер (N125а) с дверей подсобного помещения (фото прилагается) в котором 16.03.18 подозреваемого В.Гриняка заставили осуществлять процесс ознакомления. Об этой ситуации я писал во вчерашней публикации по теме. Это подтверждает мои аргументированные доводы о том, что данное помещение никогда не было служебным кабинетом, а признано лишь на один день, чтобы отомстить В.Гриняку за активную и принципиальную позицию стороны защиты, и чтобы унизить его честь и достоинство.

Очевидно, что мои публикации по данной теме и ваши меткие комментарии, которые наполненные вполне обоснованной критикой, не остаются без внимания сотрудников ДВР ГПУ.

То есть вместо активной работы по установлению и привлечению к ответственности убийц Небесной Сотни, отдельные сотрудники ДВР ГПУ напрасно тратят рабочее время на мониторинг моей страницы. Платит ли за это государство им немалую зарплату - вопрос риторический"