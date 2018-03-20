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Большинство украинских заробитчан в Польше не хотят оставаться в этой стране. Исследование

Подавляющая часть украинцев, работающих в Польше, приезжают туда на заработки и возвращаются домой

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире Еспресо.TV.

В исследовании "Барометр трудовой миграции" говорится, что большинство украинцев не хочет оставаться в Польше для проживания. Они расценивают эту страну как место для заработков.

"Как на меня, это утешительный факт, который указывает на то, что украинцы все же будут возвращаться назад в Украину. Речь сейчас идет о циркуляционной миграции", - заявил Воскобойник.

По его словам, лицо, которое работает нелегально, полностью выпадает из правового социума. В случае травмы на производстве или отказа работодателя от выплаты зарплаты, человек останется наедине с этой проблемой.

"Тем не менее польская община, объединение польских работодателей прилагают максимально усилий для полной легализации рынка труда в стране", - добавил он.

По данным исследования "Барометр трудовой миграции", под конец третьего квартала 2016 года в Польше на основе легальных договоров работали 172 тысячи украинцев, в 2017 году эта цифра поднялась до 302 тысяч человек, а по данным на 1 января 2018 года более 400 тысяч украинцев работает легально.

"То есть процесс легализации украинцев продолжается. Я верю, что этот процесс необратим, и все больше и больше украинцев будут работать в Польше легально", - подытожил Воскобойник.

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