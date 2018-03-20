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Боец АТО получил ранения от вражеского обстрела на Донетчине

За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На протяжении минувших суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия, открыв огонь по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении.

Позиции вблизи Новогригорьевка попали под обстрел из стрелкового оружия. В результате этого один украинский защитник получил ранение.

"Его доставили в лечебное учреждение, где оказали необходимую медицинскую помощь", - подытожили в штабе.

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