Боец АТО получил ранения от вражеского обстрела на Донетчине
20 марта, 2018, 07:17
За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На протяжении минувших суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия, открыв огонь по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении.
Позиции вблизи Новогригорьевка попали под обстрел из стрелкового оружия. В результате этого один украинский защитник получил ранение.
"Его доставили в лечебное учреждение, где оказали необходимую медицинскую помощь", - подытожили в штабе.
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