Боец АТО получил ранения от вражеского обстрела на Донетчине

20 марта, 2018, 07:17

За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На протяжении минувших суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия, открыв огонь по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении.

Позиции вблизи Новогригорьевка попали под обстрел из стрелкового оружия. В результате этого один украинский защитник получил ранение.

"Его доставили в лечебное учреждение, где оказали необходимую медицинскую помощь", - подытожили в штабе.