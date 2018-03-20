Американские ВВС начнут испытания лазера для истребителя F-15
В прошлом году Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на программу разработки лазерного оружия ShiELD, сумма сделки составила $26 млн, передает "Голос Америки".
Идея заключается в установке лазерной системы мощностью около 50 киловатт на самолете, чтобы проверить ее возможности по уничтожению беспилотников и крылатых ракет.
"Мы начнем испытание этим летом, а летные испытания – летом следующего года", – сообщил заместитель помощника министра ВВС по науке Джефф Стэнли.
Сейчас у разработчиков есть некоторые технические проблемы, которые еще предстоит решить. Они, в основном, касаются "размеров, веса и мощности". Лазерные лучи военного назначения нельзя увидеть невооруженным глазом. Фокусировка лазерного луча на цели вызывает ее стремительный разогрев изнутри, что приводит к ее падению или взрыву.
- Напомним, что США увеличат финансирование на создание истребителя шестого поколения, в течение пяти лет на создание нового боевого самолета потратят $10 млрд.
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