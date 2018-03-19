Вслед за Францией: Норвегия не признает российских выборов в Крыму
Об этом сообщает пресс-центр норвежского Министерства иностранных дел в своем аккаунте в Twitter.
"Норвегия не признает президентских выборов России в Крыму. Норвегия продолжит поддерживать политику непризнания Евросоюза. Крым - это Украина", - подчеркнули в ведомстве.
Отметим, до этого МИД Франции также подтвердило, что не признает результатов выборов на территории оккупированного полуострова. Таким образом Париж продолжает настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.
Norway does not recognise the Russian presidential election in Crimea. Norway will continue to support the EU's non-recognition policy. #CrimeaIsUkraine— Norway MFA (@NorwayMFA) 18 марта 2018 г.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о разнообразных фактах подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы. Например, в Крыму оккупанты заставляли маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
- Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
- По оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
- Официальный экзит-пол действительно подтвердил "победу" Путина в первом туре, в котором он якобы набрал 73% голосов.
- При этом наибольшие масштабы фальсификации зафиксировано в оккупированном Крыму и кадировской Чечне, где диктатор, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
- В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
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