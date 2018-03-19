Вслед за Францией: Норвегия не признает российских выборов в Крыму

19 марта, 2018, 09:41

Власти Норвегии не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма

Об этом сообщает пресс-центр норвежского Министерства иностранных дел в своем аккаунте в Twitter.

"Норвегия не признает президентских выборов России в Крыму. Норвегия продолжит поддерживать политику непризнания Евросоюза. Крым - это Украина", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, до этого МИД Франции также подтвердило, что не признает результатов выборов на территории оккупированного полуострова. Таким образом Париж продолжает настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.