 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Венгрия недовольна планами ВСУ восстановить воинскую часть на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово на Закарпатье

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сиярто, по его словам, беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с самой высокой долей венгров среди населения.

Он добавил, что объяснения Минобороны о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывают еще большую обеспокоенность.

"Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - сказал Сиярто.

Отметим, что 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета, где обсуждали размещение на территории бывшей воинской части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове.

На заседании присутствовал исполняющий обязанности командующего войск оперативного командования "Запад" генерал-майор Олег Микац, отметивший, что в случае положительного решения восстановить или построить соответствующие новые объекты реально до конца 2019 года.

Ранее в Берегове был расположен 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2003 году воинскую часть расформировали, а имущество передали на баланс городского совета. Большинство зданий сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, часть земли была продана частным владельцам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

19 марта, 2018 понедельник

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать