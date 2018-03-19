Венгрия недовольна планами ВСУ восстановить воинскую часть на Закарпатье
Об этом сообщает "Европейская правда".
Сиярто, по его словам, беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с самой высокой долей венгров среди населения.
Он добавил, что объяснения Минобороны о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывают еще большую обеспокоенность.
"Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - сказал Сиярто.
Отметим, что 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета, где обсуждали размещение на территории бывшей воинской части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове.
На заседании присутствовал исполняющий обязанности командующего войск оперативного командования "Запад" генерал-майор Олег Микац, отметивший, что в случае положительного решения восстановить или построить соответствующие новые объекты реально до конца 2019 года.
Ранее в Берегове был расположен 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2003 году воинскую часть расформировали, а имущество передали на баланс городского совета. Большинство зданий сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, часть земли была продана частным владельцам.
- 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о необходимости создания венгерской автономии на территории Закарпатской области.
- В тот же день Общество венгерской культуры в связи с нападениями на их офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.
- 11 марта представители ОБСЕ сообщили, что организация не будет вводить отдельную миссию на Закарпатье.
- 16 марта в МИД Украины заявили, что Венгрия вплотную приблизилась к красной линии из-за заявления о необходимости введения миротворцев ООН на Закарпатье.
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