В Запорожье перевернулась переполненная людьми маршрутка, есть пострадавшие

19 марта, 2018, 16:22

Маршрутка перевернулась на Днепровском шоссе в Запорожье, двое пассажиров были госпитализированы

Об этом сообщает Depo.Запорожье.

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили факт ДТП. По информации правоохранителей, маршрутка была почти полная - внутри находились 18 пассажиров. В результате аварии госпитализированы двое из них, еще несколько получили легкие телесные повреждения и не нуждались в медицинской помощи.

По словам водителя маршрутки, он заехал на бордюр, после чего маршрутку занесло и она перевернулась. Окончательную причину дорожно-транспортного происшествия пока не выяснили, этим будет заниматься следствие.