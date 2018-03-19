В Запорожье перевернулась переполненная людьми маршрутка, есть пострадавшие
19 марта, 2018, 16:22
Маршрутка перевернулась на Днепровском шоссе в Запорожье, двое пассажиров были госпитализированы
Об этом сообщает Depo.Запорожье.
В пресс-службе патрульной полиции подтвердили факт ДТП. По информации правоохранителей, маршрутка была почти полная - внутри находились 18 пассажиров. В результате аварии госпитализированы двое из них, еще несколько получили легкие телесные повреждения и не нуждались в медицинской помощи.
По словам водителя маршрутки, он заехал на бордюр, после чего маршрутку занесло и она перевернулась. Окончательную причину дорожно-транспортного происшествия пока не выяснили, этим будет заниматься следствие.
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