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В захваченном Турцией сирийском Африне прогремел взрыв, 11 погибших, - СМИ

В результате взрыва бомбы в четырехэтажном здании города Африн на северо-западе Сирии погибли 11 человек

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные турецкого государственного информагентства Anadolu.

Отмечается, что в результате взрыва погибло семь мирных жителей и четверо представителей "Свободной сирийской армии", ведущей борьбу против сирийского лидера Башара Асада.

Журналисты говорят, что бомба, заложенная террористами, взорвалась, когда сирийские бойцы проводили обыски после того, как вошли в город с турецкими войсками в воскресенье.

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