В захваченном Турцией сирийском Африне прогремел взрыв, 11 погибших, - СМИ
19 марта, 2018, 10:15
В результате взрыва бомбы в четырехэтажном здании города Африн на северо-западе Сирии погибли 11 человек
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные турецкого государственного информагентства Anadolu.
Отмечается, что в результате взрыва погибло семь мирных жителей и четверо представителей "Свободной сирийской армии", ведущей борьбу против сирийского лидера Башара Асада.
Журналисты говорят, что бомба, заложенная террористами, взорвалась, когда сирийские бойцы проводили обыски после того, как вошли в город с турецкими войсками в воскресенье.
- 14 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" с YPG. По мнению турецких властей, YPG напрямую поддерживает сепаратистов из Курдской социалистической рабочей партии, которая преимущественно действует на юго-востоке Турции.
- Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационные удары по позициям курдов.
- 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африне.
- Турецкая полиция задержала 42 человека за "распространении террористической пропаганды" в социальных сетях о военной операции Турции против курдов в Сирии.
- Ранее сообщалось, что по меньшей мере 16 человек погибли, десятки ранены в результате авиаудара турецкой армии по сирийскому городу Африн, под который попала больница 16 марта.
- 18 марта поддерживаемые Турцией войска вошли в осажденного анклава сирийских курдов Африн на северо-западе Сирии. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии турецкими военными и их сирийскими союзниками города Африн.
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