В Украине стало на одного миллионера больше. Новости компании

19 марта, 2018, 19:43

Пенсионер Григорий Цапура с Тернопольщины выиграл 1 миллион гривен в лотерею "Лото-Забава"

59-летний пенсионер Григорий Цапура с Тернопольщины выиграл 1 миллион гривен. Удача улыбнулась мужчине на 967-м тираже лотереи "Лото-Забава". Новоиспеченный миллионер до сих пор не может поверить в свой выигрыш. Мужчина говорит, что играл в лотерею более 18 лет, и всегда верил в свою удачу.

Счастливчик вместе с дочерью принял участие в эксклюзивной программе "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба миллионеров". С.Л.2. Киев встретил гостей метелью. Но белоснежный лимузин, несмотря на непогоду, легко доставил миллионеров во все пункты маршрута. В частности, семья отобедала в роскошном ресторане, приняла участие в фотосессии, побывала на виртуальной экскурсии над Киевом с помощью квадракоптера и 3Д-очков.

Господин Цапура пока не знает, на что потратит свой выигрыш. Хочет оздоровиться, а также помочь детям. На достигнутом победитель останавливаться не планирует, настроен продолжать играть. Другим советует также принимать участие в лотереи "Лото-Забава”: "Больше билетов - больше шансов. Играйте и верьте", - говорит мужчина.

Кстати, в тот же день, когда Григорий Цапура в телевизионной студии получил свой чек на миллион гривен, в Украине появился еще один, уже 285-й миллионер "Лото-Забава".