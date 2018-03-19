В США запатентовали новый вид робо-пчел
Самая главная цель этих устройств - опыление растений. Беспилотники переносят пыльцу с одного растения на другое, используя датчики и камеры для обнаружения мест посевов.
Также компания разработала пять типов фермерских беспилотников: для нахождения вредителей и контроля здоровья растений.
Walmart - это не первая организация, которая создала робота-пчелу, ученые давно пытаются решить проблему снижения количества медоносных пчел, которые опыляют почти треть пищи, которую мы потребляем.
Исследователи Гарвардского университета впервые представили RoboBees в 2013 году. В то время работы-пчелы могли только лететь и наклоняться, сегодня уже способны касаться поверхностей, даже плавать под водой.
Исследователи считают, что искусственное опыления посевных полей позволит компенсировать ежегодные потери пчел в течение последних двух десятилетий.
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