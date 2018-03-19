В США столкнулись два грузовых поезда, есть пострадавшие

19 марта, 2018, 23:48

В штате Кентукки (США) два товарных поезда столкнулись и сошли с рельсов, спровоцировав пожар и эвакуацию местных жителей в районе аварии

Об этом сообщает USA Today.

По данным местных властей, в результате инцидента пострадали 4 человека. В качестве приютов для экстренной помощи использовали школы. На место также прибыли представители Красного Креста.

Как только угроза исчезла, людям разрешили вернуться домой. Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилось во время аварии и вызвало пожар.