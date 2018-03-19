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В США беспилотное авто впервые насмерть сбило человека

Беспилотная машина Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы штата Аризона Фіниксі

Об этом сообщает Associated Press.

Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.

ДТП произошло в темное время суток. Сообщалось, что погибшим мог быть велосипедист, а не пешеход, но эта информация не подтвердилась.

В Uber заявили, что выразили соболезнование семье погибшей. Компания приостановила испытания беспилотных машин, передает Bloomberg.

Это первое ДТП с беспилотной машиной, в результате которого погиб человек.

Uber проводит испытания беспилотных автомобилей с 2016 года. Тесты, кроме Финикса, проходят в Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

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