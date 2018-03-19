В Саудовской Аравии хотят уравнять зарплаты женщин и мужчин
19 марта, 2018, 18:52
Власти Саудовской Аравии разрабатывают инициативу по приведению к единому уровню зарплат женщин с зарплатами мужчин
Об этом рассказал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман в интервью телеканалу CBS.
"Мы работаем над инициативой, которая будет запущена в ближайшем будущем и будет направлена на то, чтобы разработать нормы, гарантирующие равную оплату для мужчин и женщин", - сказал он.
Наследный принц выразил мнение, что это позволит увеличить долю работающих женщин в стране, которая сейчас составляет 22%.
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- 5 марта в Саудовской Аравии провели первый марафон для женщин, в котором принимали участие сотни участниц со всей страны.
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