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В Саудовской Аравии хотят уравнять зарплаты женщин и мужчин

Власти Саудовской Аравии разрабатывают инициативу по приведению к единому уровню зарплат женщин с зарплатами мужчин

Об этом рассказал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман в интервью телеканалу CBS.

"Мы работаем над инициативой, которая будет запущена в ближайшем будущем и будет направлена на то, чтобы разработать нормы, гарантирующие равную оплату для мужчин и женщин", - сказал он.

Наследный принц выразил мнение, что это позволит увеличить долю работающих женщин в стране, которая сейчас составляет 22%.

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