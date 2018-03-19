В Нацполиции рассказали, сколько бывших "беркутовцев" работает в киевских полках спецназначения
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Главное управление Нацполиции Киева.
В частности, в полку полиции особого назначения №1 ГУНП Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте".
В то же время, в полку полиции особого назначения №2 ГУНП Киева из 430 сотрудников двое служили в "Беркуте".
В полиции сообщили, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников “провалили” переаттестацию, но восстановились на службе через суд.
Также в полиции утверждают, что никто из экс-”беркутовцев”, продолжающих работать в киевских полках особого назначения, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Евромайдана.
- Напомним, подразделение милиции особого назначения "Беркут" расформировали 25 февраля 2014 года.
- Глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что большинство подозреваемых в деле о преступлениях против Майдана сбежали в Россию.
- 20 февраля он также рассказал, что по результатам убийств протестующих на Майдане расследуется 13 уголовных производств, в целом 35 лицам сообщили о подозрении, 28 человек находятся в розыске.
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