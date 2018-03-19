В Нацполиции рассказали, сколько бывших "беркутовцев" работает в киевских полках спецназначения

19 марта, 2018, 20:52

В полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 служили в расформированном спецподразделении милиции "Беркут"

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Главное управление Нацполиции Киева.

В частности, в полку полиции особого назначения №1 ГУНП Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте".

В то же время, в полку полиции особого назначения №2 ГУНП Киева из 430 сотрудников двое служили в "Беркуте".

В полиции сообщили, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников “провалили” переаттестацию, но восстановились на службе через суд.

Также в полиции утверждают, что никто из экс-”беркутовцев”, продолжающих работать в киевских полках особого назначения, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Евромайдана.