 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нацполиции рассказали, сколько бывших "беркутовцев" работает в киевских полках спецназначения

В полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 служили в расформированном спецподразделении милиции "Беркут"

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Главное управление Нацполиции Киева.

В частности, в полку полиции особого назначения №1 ГУНП Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте".

В то же время, в полку полиции особого назначения №2 ГУНП Киева из 430 сотрудников двое служили в "Беркуте".

В полиции сообщили, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников “провалили” переаттестацию, но восстановились на службе через суд.

Также в полиции утверждают, что никто из экс-”беркутовцев”, продолжающих работать в киевских полках особого назначения, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Евромайдана.

  • Напомним, подразделение милиции особого назначения "Беркут" расформировали 25 февраля 2014 года.
  • Глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что большинство подозреваемых в деле о преступлениях против Майдана сбежали в Россию.
  • 20 февраля он также рассказал, что по результатам убийств протестующих на Майдане расследуется 13 уголовных производств, в целом 35 лицам сообщили о подозрении, 28 человек находятся в розыске.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

19 марта, 2018 понедельник

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать