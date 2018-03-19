В Львове условно осудили экс-сотрудника ГАИ, который сбил двух женщин в центре города
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
18 июня 2017 года экс-сотрудник ГАИ Виктор Макаришин, находившийся за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на тротуар возле церкви Святого Андрея во Львове. Там он сбил двух женщин, одна из которых скончалась на месте от полученных травм.
Тогда правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".
Согласно приговору от 13 марта 2018 года, Макаришина приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года, однако Галицкий суд освободил его от отбывания основного наказания.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск второй пострадавшей и обязал подсудимого выплатить ей 250 тыс. грн компенсации.
Как указано в приговоре, суд принял во внимание, что подсудимый не состоял на учете у психиатра или нарколога, на него не поступало жалоб по месту жительства, он возместил материальный ущерб потерпевшим, а также принимает участие в благотворительной и волонтерской деятельности. Кроме того, он чистосердечно раскаялся и всячески способствовал расследованию.
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