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В Киеве в многоэтажке взорвалась граната, есть раненые

В понедельник, 19 марта, в подъезде многоэтажки в Оболонском районе Киева взорвалась граната

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Взрыв произошел около 12:40 по адресу ул. Приречная, 5 По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.

Как выяснили "Стражи Эспрессо", между несколькими мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал гранату и бросил ее в оппонентов. По данным источников, вероятной причиной конфликта был визит к местному жителю коллекторов, которые якобы хотели отобрать его квартиру.

В то же время пресс-служба полиции Киева уточняет, что взрыв произошел на 6 этаже. При этом взрыве предшествовала драка хозяина одной из квартир с неизвестными мужчинами. На месте взрыва обнаружены следы крови, неизвестные скрылись.

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