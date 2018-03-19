В Киеве мужчина погиб, выпав с 15-го этажа гостиницы

19 марта, 2018, 18:06

В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", приземлился на голову и разбился насмерть

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Удар был достаточно сильным. Фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.

Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.

Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.