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В Киеве мужчина погиб, выпав с 15-го этажа гостиницы

В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", приземлился на голову и разбился насмерть

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Удар был достаточно сильным. Фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.

Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.

Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.

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