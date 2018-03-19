В Киеве мужчина погиб, выпав с 15-го этажа гостиницы
19 марта, 2018, 18:06
В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", приземлился на голову и разбился насмерть
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Удар был достаточно сильным. Фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.
Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.
Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.
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